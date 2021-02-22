В Туркменском государственном университете прошел отборочный тур конкурса «Талып гозели — 2021»

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули прошел отборочный этап национального конкурса «Талып гозели 2021» («Студенческая краса – 2021»), организованного Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули, Министерством образования Туркменистана и Центральным советом Союза женщин Туркменистана, сообщает ashgabat.in.

В конкурсе приняло участие 11 студенток ТГУ. Девушки исполняли песни, читали стихи, участвовали в театральных сценках, а также демонстрировали навыки по резке домашней лапши «унаш» и рукодельные умения.

Итоги конкурса подвела специальная судейская коллегия.

Гран-при конкурса завоевала студентка 4 курса факультета туркменского языка и литературы ТГУ Гульназ Атаева.

1-го места удостоилась Айнур Сейтнепесова, студентка второго курса исторического факультета.

2-е место заняли Алтынтач Атаева, студентка второго курса юридического факультета, Махри Байрамова, студентка первого курса математического факультета и Шасенем Ровшенова, студентка третьего курса биологического факультета.

3-е место присудили Айболек Сахатовой, студентке 2 курса факультета романо-германских и восточных языков и Кейк Хуммедовой, студентке 1 курса факультета информационных технологий.

Победительницам конкурса были вручены почётные грамоты, ценные призы от организаторов, активным участницам — поощрительные призы.

Гульназ Атаева представит ТГУ в финальном этапе конкурса «Талып гозели — 2021», который пройдёт в канун Международного женского дня.