В столице Туркменистана запланировали открыть новое представительство ООН

На заседании Кабмина, прошедшем 19 февраля, было объявлено, что в Ашхабаде будет открыто очередное подразделение ООН – Управление по обслуживанию проектов (ЮНОПС), сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Заявление о создании специализированного устройства ООН в государстве поступило от исполнительного директора ЮНОПС Грете Фаремо. Целью данного проекта является улучшение обоюдного сотрудничества. Об этом главу государства проинформировал заместитель премьер-министра Рашид Мередов. Он отметил, что на рассмотрение Туркменистану передан проект о партнёрстве в сфере здравоохранения. Предполагается, что он будет реализован совместно с ЮНОПС.

Гурбангулы Бердымухаммедов с благодарностью отметил продуктивный характер сотрудничества с ООН, которое за последние годы вышло на эффективно новый уровень.

Утвердив проект и предоставленное на изучение предложение об открытии в Туркменистане ЮНОПС, глава государства дал соответствующие указания по поводу проведения работ в этом направлении.

ЮНОПС занимается реализацией проектов для системы ООН, межнациональных финансовых учреждений, правительств и других партнеров по всему миру.

В настоящее время страна входит в 11 структурных подразделений ООН.