Ашхабадская школа имени Пушкина держит марку одной из лучших в русском зарубежье

Сегодня телеканал «Мир 24» выпустил в эфир сюжет про школу имени Пушкина в Ашхабаде, которую неоднократно признавали лучшим общеобразовательным учебным заведением русского зарубежья.

В частности, корреспондент телеканала сообщил следующее.

Здесь обучается более тысячи учеников. Преподают 70 педагогов. Многие из них – учителя высшей категории, лауреаты международных премий, авторы учебников по математике, русскому языку и литературе.

Открыли школу 19 лет назад по соглашению правительств России и Туркменистана. По договоренности половина учеников должна состоять из граждан республики, половина — из россиян.

Здесь обучаются дети разных национальностей, а также из других стран – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Израиля и Египта.

Учитель истории и обществознания Елена Дорофеева:

«На уроках общественных дисциплин, на уроках истории мы всегда окунаемся в глубокий опыт, историю, уникальное культурное наследие Туркменистана и России».

В школе действует 11-летняя образовательная программа Российской Федерации. Учащиеся сдают общий государственный экзамен после девятого класса и ЕГЭ. Одновременно с русским изучают туркменский и английский языки.

Учитель английского языка Инна Пшеничникова:

«На своих уроках мы используем разную методику. В начальных классах, чтобы больше привлечь детей, включаем игровую методику, это им очень нравится. По окончании школы у ребят довольной хороший уровень английского языка».

Учебные классы школы оснащены современным оборудованием.

Учитель начальных классов Елена Томасян:

«Это интерактивные, электронные доски, компьютеры с новейшими технологиями. Дети с удовольствием стараются осваивать все это»

В 2005 году ашхабадская школа имени Пушкина была признана лучшим общеобразовательным учебным заведением русского зарубежья. Не раз получала дипломы Министерства образования и науки России, Туркменистана и грамоты от Российского фонда культуры. Сами ученики – тоже постоянные победители олимпиад, в том числе и международных.

Ученик 11 «А» класса Аллаберди Метиев: