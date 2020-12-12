В Ашхабаде вручили туркменские паспорта гражданам 19 национальностей

В Государственной миграционной службе Туркменистана прошла торжественная церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство страны. Об этом 12 декабря сообщает издание «Нейтральный Туркменистан»

Согласно Указу, подписанному лидером нации на состоявшемся заседании Кабинета Министров, гражданами Туркменистана стали 2 тысячи 580 человек, постоянно проживающих в стране и являющихся представителями 19 национальностей.

Кроме того, согласно Постановлению Президента страны выданы разрешения на проживание в Туркменистане 874 лицам, являющимся гражданами 11 государств и представителями 31 национальности.

Миграция – один из серьёзных вы зовов современности. В этой области Туркменистан демонстрирует результативную практику законодательного регулирования вопросов предоставления социальной защиты и равных возможностей апатридам – лицам без гражданства и мигрантам.