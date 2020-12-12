Бердымухамедов наградил руководителей военных и правоохранительных органов медалью «25 лет Нейтралитета Туркменистана»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о награждении руководителей военных и правоохранительных органов юбилейной медалью «25 лет Нейтралитета Туркменистана», сообщает сегодня газета «Нейтральный Туркменистан». Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на издание «Нейтральный Туркменистан»

«Учитывая большой личный вклад в укрепление независимости Туркменистана, суверенитета и правового статуса постоянного нейтралитета, повышение обороноспособности родной Отчизны, в дело обеспечения безопасности граждан, законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд, активную и плодотворную государственную деятельность, а также по случаю славного праздника 25-летия нейтралитета Туркменистана», Президент Гурбангулы Бердымухамедов постановил наградить юбилейной медалью «25 лет Нейтралитета Туркменистана»:

министра обороны Туркменистана генерал-майора Гундогдыева Бегенча Атаевича,

министра внутренних дел Туркменистана генерал-майора полиции Чакыева Мамметхана Бердимырадовича,

председателя Верховного суда Туркменистана, имеющего 2-й квалификационный класс, Халлыева Гылычмырата,

генерального прокурора Туркменистана, государственного советника юстиции 3-й категории Атдаева Батыра Тагановича,

начальника Государственной пограничной службы Туркменистана, командующего Пограничными войсками генерал-майора Дурдыева Шадурды Аманмухаммедовича,

министра национальной безопасности Туркменистана полковника Аннаева Гурбанмырата Какамырадовича,

министра адалат Туркменистана, советника юстиции Мухамедова Бегмурата Рахмангулыевича,

председателя Государственной таможенной службы Туркменистана майора Худайкулыева Максата Агамырадовича,

председателя Государственной миграционной службы Туркменистана, подполковника Овезова Бекмырата Гурбанбердиевича

начальника Службы безопасности Президента Туркменистана подполковника Мередова Довлетгелди Гурбангелдиевича,

ректора Военного института имени Великого Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана полковника Аманова Шамырата Аннамырадовича,

ректора Военной академии Туркменистана генерал-лейтенанта Исмаилова Исмаила Алламырадовича,

ректора Военно-морского института Министерства обороны Туркменистана полковника Ялкабова Сердара Аймухаммедовича,

ректора Пограничного института Туркменистана майора Айдогдыева Доврана Аннабайрамовича,

ректора Института национальной безопасности Туркменистана подполковника Нурыева Язгелди Бяшимовича,

ректора Института Министерства внутренних дел Туркменистана подполковника полиции Ковусова Нурмырата Бяшимовича.