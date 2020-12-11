В Бюзмеине открыли новую школу на 600 мест

В Бюзмеинском этрапе города Ашхабад введена в строй новая средняя общеобразовательная школа на 600 мест, которая стала для ребят замечательным подарком накануне 25-летия нейтралитета Туркменистана. Об этом 10 декабря сообщает turkmenportal.com со ссылкой на tdh.gov.tm.

В школе, которая располагается по улице Сенагат, созданы все возможности, как для обучения и гармоничного развития юных туркменистанцев, так и для успешной и плодотворной работы педагогов.

Благодаря всемерной заботе главы государства о благополучии подрастающего поколения в последние годы в Ашхабаде и всех регионах страны построены и введены в эксплуатацию школы нового образца, где обеспечены оптимальные условия для того, чтобы дети могли получать качественное разностороннее образование, расширять свой кругозор, росли духовно богатыми и физически крепкими.

В распоряжении ребят – школьные кабинеты, предназначенные для изучения различных учебных дисциплин, в том числе иностранных языков, оснащённые современным профильным оборудованием и наглядными пособиями. В новых школах также предусмотрено всё необходимое для трудового обучения, занятий физической культурой и спортом, что является непреложным требованием Президента Туркменистана к авторам проектов и подрядчикам строительства учебных заведений.