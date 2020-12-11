Бердымухамедов поздравил Президента Республики Казахстан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа, Правительства страны и от себя лично направил Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву и братскому казахстанскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Казахстан. Об этом 10 декабря сообщает tdh.gov.tm.

В послании глава Туркменистана отметил, что за годы независимости Казахстан добился значительного прогресса в области укрепления своей государственности, улучшения благосостояния народа и повышения авторитета страны на международной арене.

«Туркменистан и Республику Казахстан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-казахстанских отношений во благо двух братских народов», – подчеркнул лидер нации.

Глава Туркменистана, пользуясь этой приятной возможностью, выразил Президенту Республики Казахстан искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, а казахстанскому народу — мира, благополучия и процветания.