Нейтральному Туркменистану исполнилось четверть века

Туркменистан празднует знаменательную дату – 25-летие присвоения статуса постоянного Нейтралитета. За весь период существования в статусе нейтрального государства в стране произошли большие изменения в политической, социальной, экономической и культурной сферах. Год за годом Туркменистан укреплял свой авторитет на международной арене, уверенно претворяя в жизнь программу целевого развития. Капитальное строительство, масштабно осуществляемое по всей стране, реформы в системе образования, развитие культурных и межгосударственных связей, проведение различных спортивных соревнований международного класса – тому доказательство.

2020-й год, прошедший под девизом «Туркменистан – родина Нейтралитета», был насыщен различными национальными и международными мероприятиями, посвящённых юбилейному событию. Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в мире из-за пандемии, мероприятия прошли дистанционно в режиме Online. 25-летнему юбилею были посвящены международные форумы, художественные экспозиции, выставки и фотосессии, национальные концертные программы. Жители Туркменистана вместе с деятелями национальной культуры принимали активные участия в радиовыступлениях, телевизионных записях, выражая тем самым понимание значения нейтралитета своей Родины в мировом сообществе.

Во всех общеобразовательных учреждениях от школьных до высших учебных заведений прошли тематические собеседования, разъясняющие молодому поколению значимость нейтрального статуса в контексте мировых исторических преобразований. За четверть века страна прошла непростой созидательный путь независимого нейтрального государства – государства, год от года неизменно наращивающего свой потенциал и уверенно смотрящего в будущее.