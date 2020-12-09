Мередов принял верительные грамоты нового посла Афганистана

В министерстве иностранных дел Туркменистана 8 декабря состоялась встреча главы туркменской дипломатии Рашида Мередова с вновь назначенным послом Афганистана в Туркменистане Хан Вали Ханом Башармалом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Встреча началась с поздравлений и наилучших пожеланий в адрес вновь назначенного Посла Афганистана в Туркменистане. Стороны выразили обоюдную приверженность дальнейшему развитию туркмено-афганских отношений по всему спектру сотрудничества.

Стороны отметили значимость активного диалога между руководством двух государств, что способствует всестороннему укреплению взаимовыгодных отношений. Подчеркнут высокий уровень сотрудничества по политико-дипломатической линии, а также по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному направлениям.

Дипломаты высоко оценили партнерство между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Афганистана, а также плодотворное взаимодействие в рамках региональных и международных структур.

Посол Хан Вали Хан Башармал выразил благодарность туркменской стороне за всестороннюю поддержку оказываемую Афганистану. В частности, речь шла о гуманитарном содействии, включая сооружение социальных объектов на территории Афганистана, то есть школы, центры здравоохранения и мечеть, открытие которой состоялось на днях в торжественной обстановке.

Выделена значимость крупных совместных инфраструктурных проектов, в частности, строительство газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сооружение железнодорожных магистралей из Туркменистана в Афганистан. Высоко оценены стремления Туркменистана содействовать вовлечению Афганистана в процессы мировой экономической интеграции, в том числе путем создания благоприятных транспортно-транзитных узлов. В этом контексте подчеркнута эффективность Лазуритового коридора.

Дипломаты также обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества по линии образования, культуры, научных обменов.