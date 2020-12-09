В Мары возведены новые многоквартирные дома

В Мары 8 декабря состоялась церемония ввода в строй трёх многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 88 квартир. Об этом сообщает turkmenportal.com.

Архитектурный ансамбль зданий, возведённых по улице Горкут- ата, пополнили три 4-этажных жилых дома, рассчитанных на 88 квартир. В двух- и трёхкомнатных квартирах с просторными прихожими и жилыми помещениями предусмотрены все условия для комфортного проживания. Новостройки снабжены централизованной системой тепло-, энерго-, газо- и водообеспечения.

Светлые комнаты, добротная отделка, меблированная кухня – всё это пришлось по душе новосёлам. Мебель, которой обставлены квартиры, изготовлена местными частными предприятиями. При возведении дома были использованы экологичные отечественные стройматериалы.

Участниками церемоний открытия стали представители велаятского и этрапского хякимликов, а также почётные старейшины, молодёжь, многочисленные жители. Творческие коллективы своими музыкальными и танцевальными композициями приумножали праздничную атмосферу.

Участники церемонии выражали признательность главе государства за огромное внимание, уделяемое формированию в регионах современной социально-экономической инфраструктуры как важного фактора благополучия людей.

Следует отметить, что дома возведены на долевых началах за счёт заказов и привлечения средств граждан в реализацию крупных градостроительных проектов.

При строительстве специалисты Марыйского городского коммунального ремонтно-строительного управления, с учётом требований лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова к отечественным градостроителям, использовали самые современные конструкции и отделочные материалы. Лучшим работникам этого управления в ходе торжества вручены ценные подарки.

Прилегающая к новостройкам территория благоустроена – проложены пешеходные дорожки, разбиты газоны, высажены деревца различных пород.