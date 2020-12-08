В Цюрихе прошла жеребьёвка квалификации чемпионата мира 2022 года среди сборных, относящихся к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает turkmenportal.com.

В отборочном турнире вправе участвовать все члены УЕФА. Таким образом, в турнире должны принять участие 55 команд. В этом раунде из всех команд были сформированы пять групп по шесть сборных в каждой и пять групп по пять сборных в каждой.

Отборочный турнир стартует в марте 2021 года. Матчи пройдут в два круга: команды сыграют между собой по два матча ― дома и на выезде.

Десять победителей своих групп получат путёвки на чемпионат мира-2022. Еще три путевки разыграют десять обладателей вторых мест наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года (полуфиналы состоятся 24–25 марта, финалы — 28–29 марта).

Мундиаль пройдет в Катаре в ноябре и декабре 2022 года. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.

Участники

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия;

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.