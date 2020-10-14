Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили двустороннее сотрудничество

Заместитель Министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиева 13 октября провёл видеоконференцию с заместителем Министра иностранных дел Королевства Саудовской Аравии по политическим и экономическим вопросам г-ном Аделем Сиражом Салехом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистан.

В начале встречи состоялся конструктивный диалог по перспективным направлениям развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Королевством Саудовской Аравии. Было отмечено, что регулярные встречи на различных уровнях способствуют активизации и углублению взаимовыгодного сотрудничества по всем спектрам, представляющим взаимный интерес. В этом контексте была выражена обоюдная готовность к расширению двустороннего диалога и к организации визитов делегаций двух стран.

Дипломаты рассмотрели возможности расширения политико-дипломатического диалога, включая дальнейшее развитие сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В этом контексте была отмечена важная роль проведения политических консультаций.

Были рассмотрены возможности укрепления межпарламентских связей. Стороны говорили об актуальных вопросах туркмено-саудовских связей, включая сферы экономики и инвестиций транспорта, торговли, строительства, химической промышленности и сельского хозяйства. В этом контексте стороны обсудили вопросы диверсификации экспортных составляющих туркмено-саудовского сотрудничества.

Отмечая приверженность укреплению двусторонних культурно-гуманитарных отношений, стороны отметили заинтересованность в развитии контактов в области образования, науки, спорта и туризма. Также подчеркивалась необходимость продолжения проведения взаимных Дней культуры по мере нормализации нынешней эпидемиологической ситуации мирового масштаба.