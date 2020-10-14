Мередов провёл встречу с Генсеком ЮНКТАД и Директором регионального бюро ПРООН

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 13 октября провёл онлайн-встречу с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мукиса Китуйи и Помощником Генерального секретаря ООН, Директором регионального бюро Программы развития ООН по странам Европы и СНГ Мирьяной Сполярич Эггер. Во встрече также приняла участие исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане Натия Нацвлишвили. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

В ходе беседы была дана высокая оценка проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым политике по стратегическому партнерству Туркменистана с Организацией Объединённых Наций и её специализированными агентствами, в частности ЮНКТАД и ПРООН. В этом контексте особо подчеркнута значимость плодотворного сотрудничества в течение последних пяти лет в сфере развития цифровой экономики, устойчивого транспорта и сферы торговли.

Взаимодействие сторон направлено на эффективную реализацию и всестороннюю имплементацию Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы, Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы.

В сотрудничестве с ЮНКТАД при активном участии ПРООН на сегодняшний день в систему Государственной таможенной службы Туркменистана внедрена и развивается интегрированная таможенная информационная система «ASYCUDA World».

Данная система станет основной платформой для поэтапного и эффективного внедрения системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в финансовую сферу страны, в частности, банковском, транспортном и других секторах, а также Главную государственную службу «Туркменстандартлары».

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Программой развития Организации Объединенных Наций, Конференцией Организации Объединённых Наций по торговле и развитию и Министерством иностранных дел Туркменистана о совместном сотрудничестве по содействию реализации проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане.

Данный Меморандум станет основой для цифровизации торговых и транспортных связей в рамках имплементации глобальных и региональных стратегий устойчивого развития.