В МИД Туркменистана приняли нового посла Франции

В Министерстве иностранных дел Туркменистана 13 октября прошла встреча главы МИД Рашида Мередова с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Туркменистане г-жой Изабель Гинель. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

В начале встречи стороны выразили свою приверженность развитию двухсторонних отношений. Обсудив вопросы по укреплению дружеских отношений между двумя странами и расширению двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества, стороны отметили необходимость организаций контактов на высшем уровне, как в формате двусторонних визитов, так и в рамках участия на многосторонних площадках. В этом контексте была обсуждена возможность организации регулярных контактов между МИДами двух стран в рамках Программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел на 2019-2021 годы.

Касаясь торгово-экономического сотрудничества, стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях, таких, как энергетика, цифровизация, коммуникации, строительство, гражданская авиация, здравоохранение, сельское хозяйство, модная индустрия.

В ходе встречи было озвучено предложение о создании механизма туркмено-французского взаимодействия в области культуры, образования и науки – Культурного диалога. В этой связи стороны предложили инициировать создание Туркмено-Французского Совета по сотрудничеству в области культуры, образования и науки.

В ходе встречи г-жа Изабель Гинель вручила копии своих верительных грамот. Поздравив Посла с назначением на эту ответственную должность, туркменская сторона пожелала ей успехов на новом поприще.