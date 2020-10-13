Туркменские спортсмены взяли призовые места на чемпионате мира по борьбе корэш-2020

В начале октября в Казани состоялись финальные поединки Чемпионата мира по поясной борьбе корэш. Об этом сообщил turkmenportal.com со ссылкой на пресс-службу Федерации корэш России.

Более 130 спортсменов из 26 стран мира определили победителей в десяти весовых категориях. Сильнейшими на чемпионате традиционно оказались представители России, одержавшие победу во всех десяти «весах».

Бронзовую медаль в различных весовых категориях завоевали спортсмены из Туркменистана: Эмирхан Эсенов (65 кг), Сердар Сапаргельдыев (70 кг), Мекан Сердаров (100 кг) и Бегли Худайназанов (130+ кг). Серебряная медаль — в активе Новруза Какалиева (75 кг).

Квалификация турнира состоялась в Москве 1 октября, предварительные поединки прошли 2 и 3 октября в Казани в универсальном спортивном комплексе Центра гребных видов спорта на базе Поволжской академии спорта. А финалы состоялись 3 октября на специализированной площадке автодрома «Казань-ринг».

Борьба корэш зародилась в X веке и получила популярность у тюркских народов. Проведение финальных поединков на открытой площадке – это дань традициям спорта с тысячелетней историей, зародившегося на национальных праздниках, где народные богатыри – «батыры» соревновались под открытым небом.