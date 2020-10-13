В Дашогузском велаяте Туркменистана идёт уборка урожая риса

На севере Туркменистана ведётся массовая уборка «жемчужного» зерна. В этом году в Дашогузском велаяте под рисовые чеки отведено восемь тысяч сто гектаров. С них земледельцы намерены собрать тридцать пять тысяч тонн продовольственного зерна. Об этом 12 октября сообщил turkmenistan.gov.tm.

Предпочтение отдано хорошо зарекомендовавшим себя в местных почвенно-климатических условиях и отличающихся высокой урожайностью и болезнеустойчивостью сортам риса «Нукус-2», «Мунбаши» и «Аленга».

В уборочной страде задействовано 130 современных высокопроизводительных комбайнов и большое количество автотранспорта для перевозки. Практически весь урожай выращен в двух специализированных хозяйствах этрапа имени Сапармурата Туркменбаши, являющегося основным производителем этой культуры в северном регионе. Для его переработки государством построено высокотехнологичное предприятие, рассчитанное на годовое производство до 30 тысяч тонн риса и обеспечивающее земледельцев высококачественным семенным материалом.

Зерноводческая отрасль является одним из перспективных секторов АПК Дашогузского велаята. Кроме риса, здесь в больших объёмах выращиваются и другие виды злаковых и зернобобовых культур. Так, в этом году значительно выросло производство маша, кунжута, фасоли. Государством созданы все необходимые условия для их культивирования, что позволяет местным аграриям добиваться высоких результатов.