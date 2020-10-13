В городе Герат состоялась презентация новой книги Бердымухамедова

В Консульстве Туркменистана в городе Герат 12 октября при участии представителей туркменской диаспоры провинций Герат и Бадгис состоялась церемония презентации новой книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен». Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе мероприятия выступили консул Туркменистана и уважаемые представители туркмен Афганистана, которые отметили особенности данной книги и её значение в контексте развития национальных и мировых ценностей. Также было особо подчеркнуто, что это произведение послужит своеобразным путеводителем в воспитании молодого туркменского поколения в духе гуманизма и патриотизма.

Представитель молодёжи туркмен, проживающих в Герате, отметил, что данное художественное произведение было воспринято туркменской диаспорой Афганистана с огромным чувством гордости и достоинства.

Выступившие, пользуясь случаем, сердечно поздравили Президента Туркменистана и весь туркменский народ с 25-летием Нейтралитета Туркменистана и отметили, что объявление по инициативе Туркменистана 12 декабря Международным днем Нейтралитета, а также 2021 года «Международным годом мира и доверия» стало для всех туркмен мира особой гордостью.