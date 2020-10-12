Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила более 19 миллиона долларов

На минувшей неделе Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана зарегистрировала 20 сделок. Общая сумма валютных сделок — более 19 миллиона долларов США. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm

Предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании, Афганистана за иностранную валюту приобрели авиационный керосин и автобензин, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Турции закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz»). Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная и джинсовая ткань, пряжа хлопчатобумажная, пластиковые ёмкости. Страны-покупатели: ОАЭ, Турция, Армения.

За манатные средства представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели ковровые изделия, пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила более 1 миллиона 333 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полипропилен (ГК «Türkmengaz») и ковровые изделия на сумму свыше 5 миллионов 691 тысячи манатов.

Добавим, ГТСБ Туркменистана это важнейший экономический институт республики, выполняющий функцию главного органа государственного регулирования экспортно-импортных операций.