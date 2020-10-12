В Ашхабаде открылись новые объекты здравоохранения

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 10 октября принял участие на церемонии открытия новых крупных объектов медицинской сферы – Международного ожогового центра и Эстетического центра. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

В церемонии открытия объектов медицинской сферы приняли участие председатель Меджлиса, члены Кабинета Министров, руководители различных ведомств, военных и правоохранительных органов, средств массовой информации, хяким Ашхабада, а также медицинские специалисты из Германии, Австрии, Швейцарии и работники сферы здравоохранения Туркменистана.

С приветственной речью к собравшимся обратился глава государства.

В Конституции нашей независимой страны закреплено, что наивысшей ценностью общества и государства является человек. Руководствуясь этим, мы определили одним из приоритетных направлений государственной политики обеспечение народа медицинскими услугами высокого качества, увеличение продолжительности жизни граждан, подчеркнул туркменский лидер.

В ходе выступления Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что повсеместно в стране вводятся в эксплуатацию специализированные больницы, дома здоровья, диагностические центры, санатории, предприятия медицинской промышленности, оснащённые самым совершенным современным оборудованием.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркнул плодотворность взаимовыгодного сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом и Фондом народонаселения Организации Объединённых наций, Программой развития, другими авторитетными международными структурами.

Сегодня мы вводим в эксплуатацию два медицинских объекта, сказал глава Туркменистана. Возведённые в столице Международный ожоговый центр и Эстетический центр, — ещё один яркий пример заботы о здоровье нашего народа.

Современный пятиэтажный ожоговый комплекс, построенный турецкой компанией «Gap Inşaat», рассчитан из 130 мест, из них 20 – для детей, 80 — для взрослых и 30 – в отделении пластико-восстановительной хирургии и интенсивного лечения.

В структуру Центра входит приёмное отделение со службой «Скорой помощи», консультатвиное, диагностическое отделения, лаборатория, восстановительное отделение, отделения эндоскопии, обеззараживания и стационарного лечения. Здесь установлены барокамеры, позволяющие принимать лечебные процедуры одновременно шести больным. Это даст возможность врачам без перебоев оказывать помощь людям с ожоговыми травмами.

В Эстетическом центре также созданы необходимые условия для оказания гражданам высококачественных косметологических услуг по всем направлениям в области красоты и эстетики. Здесь установлено медицинское и специализированное оборудование на основе инновационных технологий от ведущих компаний мира.

Поздравив участников церемонии и туркменский народ с Днём работников здравоохранения и медицинской промышленности, а также с открытием и вводовм в эксплуатацию Международного ожогового центра и Эстетического центра, Президент пожелал всем крепкого здоровья, долголетия, счастья, а медицинским работникам страны — больших успехов в их благородной деятельности.