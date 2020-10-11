В Ашхабаде чествовали отечественных и зарубежных специалистов сферы здравоохранения

В Государственном медицинском университете имени М.Гаррыева 10 октября прошла конференция, приуроченная к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В рамках торжественного мероприятия прошло чествование медицинских работников, которым в соответствии с Президентским Указом вручены госнаграда и нагрудные знаки к почетным званиям, а также состоялась церемония присвоения звания Почетного профессора данного вуза группе зарубежных специалистов. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Участники форума с воодушевлением заслушали приветственное Обращение туркменского лидера. В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о достижениях Туркменистана в сфере здравоохранения.

Сегодня охрана здоровья людей – это всеохватная система, включающая в себя ряд определяющих факторов: строительство суперсовременных медицинских и научно-клинических центров, лечебно-профилактических учреждений, решение экологических задач, развитие массового спортивного движения и инфраструктуры активного отдыха, а также утверждение в обществе принципов здорового образа жизни.

Позитивный опыт, накопленный нашей страной в сфере здравоохранения, получил широкое признание мирового сообщества и авторитетных международных организаций, в том числе ООН и её крупнейших структур – Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других, с которыми Туркменистан активно и плодотворно сотрудничает.

По завершении пленарной части состоялась церемония чествования лучших медицинских работников страны и группы зарубежных специалистов, внёсших достойный вклад в совершенствование системы здравоохранения Туркменистана.