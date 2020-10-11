В Ашхабаде состоялась презентация 12-го тома энциклопедии лекарственной флоры

В Ашхабаде 10 октября состоялась презентация XII тома энциклопедического труда Президента, академика Академии наук страны, доктора медицинских наук, профессора Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

В мероприятии приняли участие руководители и ведущие специалисты Минздравмедпрома и его профильных учреждений, представители ряда других министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций и средств массовой информации, а также студенческая молодёжь.

Собравшиеся в своих выступлениях подчёркивали особую значимость нового тома, являющегося продолжением фундаментального научного труда, работу над которым Президент Гурбангулы Бердымухамедов начал в 2009 году.

Как отмечалось, книга «Лекарственные растения Туркменистана», представляющая собой энциклопедию растительного мира нашей страны, стала за эти годы настольным пособием по фитотерапии не только для туркменских фармакологов и медиков, но многих зарубежных специалистов, имеющих возможность ознакомиться с ней благодаря переводам на многие языки. На страницах издания можно найти подробное описание целебных свойств произрастающих на территории страны лекарственных растений, в том числе эндемиков, их использования в научной и народной медицине.

Очередной том научного труда Президента Гурбангулы Бердымухамедова, как и предшествующие, уже переведённые на многие языки мира, вышел в свет массовым тиражом. Издание снабжено фотоиллюстрациями, русско-латинско-туркменским словарём названий растений и календарём сбора лекарственного сырья.

Представители общественности и профильные специалисты подчёркивали, что новый том энциклопедии лекарственной флоры, будет, безусловно, интересен широкому кругу читателей.