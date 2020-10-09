На месторождении Малай введут в строй дожимную компрессорную станцию

В завершающей стадии находятся пусконаладочные работы на дожимной компрессорной станции (ДКС), которая возведена на газовом месторождении Малай в Лебапском велаяте.

Об этом сообщает oilgas.gov.tm.

Проектная мощность ДКС составляет 30 миллиардов кубометров газа в год. В инфраструктуру объекта входят блоки «А» и «Б» ДКС, здесь же размещены блоки контрольно-технического пункта и закрытого распределительного устройства и другие объекты.

Малай — одно из продуктивных месторождений Туркменистана, на котором многие годы осуществляется эффективная добыча природного газа. Поставки «голубого топлива» в межгосударственный газопровод Туркменистан-Китай обеспечиваются также с этого месторождения.

В 2018 году в целях наращивания объемов экспорта туркменского природного газа был заключен контракт Государственным концерном «Туркменгаз» и британской компанией «Petro Gas LLP» на строительство этого инфраструктурного сооружения.

Ввод в действие новой газокомпрессорной установки на газовом месторождении Малай будет способствовать увеличению экспортных поставок «голубого топлива».