Мередов принял участие на первой встрече формата Туркменистан–Афганистан–США

Вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного характера в формате видеоконференции обсудили глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ханиф Атмар. Первая встреча формата Туркменистан–Афганистан–США на уровне дипломатических ведомств трёх стран прошла в формате видеоконференции. Об этом 8 октября сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи, ставшей отправной точкой трёхстороннего диалога, стороны обсудили ряд вопросов политического, торгово-экономического и гуманитарного характера. В частности, особое внимание было уделено оказанию содействия Афганистану и продвижению межафганских переговоров, нацеленных на прекращение многолетнего вооружённого конфликта, установление мира в этой стране.

Была подчеркнута твердая позиция Туркменистана, выступающего за использование исключительно политических и дипломатических механизмов для достижения стабильности в соседнем государстве. Для этого, в соответствии с принципами нейтралитета страны, Туркменистан готов предоставить свое политическое пространство для проведения очередных раундов межафганских переговоров.

На встрече была также изложена позиция Туркменистана по вопросам безопасности. Наша страна выступает за имплементацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

В числе прочих были затронуты вопросы социального характера, включая содействие равноправию женщин и расширению их экономических прав и возможностей. Стороны также рассмотрели возможности развития торговых отношений между Афганистаном, США и регионом Центральной Азии путем повышения эффективности таможенных и иных процедур в соответствии с существующим Соглашением по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA).

Была отмечена значимость развития транспортно-транзитных и топливно-энергетических коридоров. Также обсуждалось сотрудничество по эффективному использованию Лазуритового коридора (Lapis-Lazuli), включая определение других транспортных проектов, над которыми Афганистан, Туркменистан и США могут работать вместе для развития торговых связей в регионе.

Предметно были рассмотрены возможности совместной реализации инфраструктурных проектов, инициированных туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым, включая такие энергетические мосты как ТАПИ и ТАП.

В аспекте гуманитарного взаимодействия речь шла, в том числе, о координации борьбы с пандемией и преодолении связанных с ней кризисных ситуаций в общественном здравоохранении.

Стороны договорились продолжать активный диалог для укрепления сотрудничества в целях обеспечения мира, безопасности и экономического роста в Центральной Азии. По итогам переговоров было подписано Совместное заявление.