Лидеры Туркменистана и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество

Состоялся телефонный разговор между главами Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым. В ходе дружественной беседы состоявшейся по инициативе узбекской стороны, стороны рассмотрели ключевые аспекты развития двусторонних отношений. Об этом 8 октября сообщил tdh.gov.tm.

Лидеры двух стран-соседей выразили удовлетворение возможностью в личной беседе обменяться мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах конструктивности, равноправия и доверия.

В этой связи отмечалось, что регулярные контакты на высшем уровне являются ярким показателем туркмено-узбекских отношений и придают мощный импульс их дальнейшему развитию.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев затронули тему распространения коронавирусной инфекции, что в настоящее время стало серьёзным испытанием для всего мирового сообщества.

В продолжение телефонного разговора был также затронут вопрос о проведении Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В данной связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести её в 2021 году в Ашхабаде.

В завершение беседы Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев пожелали друг другу крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам Туркменистана и Узбекистана – мира, благополучия и процветания.