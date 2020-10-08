Туркменистан и ЕБРР обсудили аспекты сотрудничества

В министерстве иностранных дел Туркменистана 7 октября прошла онлайн встреча с делегацией Европейского Банка Реконструкции и Развития под руководством Главы Представительства Европейского Банка Реконструкции и Развития в Ашхабаде Ф.Туркменоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Со стороны Туркменистана во встрече приняли участие руководители Министерства иностранных дел, Министерства экономики и финансов, а также Центрального банка Туркменистана.

В ходе встречи была подчеркнута активизация сотрудничества с ЕБРР по широкому спектру, включая проекты в области энергетики, транспорта, развития малого и среднего бизнеса, с учетом экологической составляющей. Отмечена необходимость адаптации совместной деятельности к новым реалиям и вызовам, включая глобальную пандемию. Было подтверждено, что ЕБРР готов и далее оказывать содействие туркменской стороне согласно Страновой стратегии ЕБРР по Туркменистану на период 2019-2024 годы.

Стороны обменялись мнениями касательно расширения базы сотрудничества, рассмотрели возможности взаимодействия во всех областях представляющих взаимный интерес.