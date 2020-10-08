Главные дипломаты Туркменистана и России обсудили предстоящий VI Каспийский Саммит

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров 7 октября по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Среди рассмотренных тем — подготовка к предстоящему шестому Каспийскому Саммиту. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В контексте реализации договорённостей Президентов Туркменистана и России, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы двусторонней повестки дня. Особое внимание стороны уделили взаимодействию двух стран в международных форматах.

В этом контексте Министры обменялись мнениями по подготовке к шестому Каспийскому Саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Добавим, что последний Каспийский саммит прошёл в казахстанском Актау в 2018 году, в ходе нее «каспийская пятёрка» приняла Конвенцию по правовому статусу Каспийского моря.

Напомним, что первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркменистане. В форуме приняли участие главы Правительств всех Прикаспийских государств и нескольких стран региона, представители десятков крупных зарубежных компаний, банков, инвестиционных фондов, науки, экспертных и информационных сообществ со всего мира.