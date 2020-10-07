Туркменистан и Иран обсудили перспективы сотрудничества

Перспективы торгово-экономического взаимодействия с учётом национальных планов развития стали главной темой встречи, проведённой в формате видеоконференции, с руководством Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Исламской Республики Иран. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Отметив плодотворный характер туркмено-иранского сотрудничества, основанного на многовековых узах дружбы и братства соседних народов, стороны подчеркнули, что традиционное партнёрство не только отвечает взаимным интересам, но и служит целям благополучия и процветания всего региона.

Укрепление международных торгово-экономических связей со всеми заинтересованными партнёрами было и остаётся ключевым аспектом внешнеполитической стратегии Туркменистана.

Участники онлайн-встречи отметили необходимость более полного задействования имеющегося колоссального потенциала сотрудничества и активного привлечения к его реализации представителей негосударственного сектора экономики.

Как подчёркивалось, рассчитанное на долгосрочную перспективу партнёрство Туркменистана и Исламской Республики Иран включает широкий спектр направлений, всецело отвечая приоритетам социально-экономического развития двух стран.

В этой связи стороны отметили важность регулярного проведения подобных деловых встреч для выработки подходов к формированию единой платформы для дальнейшего эффективного взаимодействия на принципах взаимоуважения и обоюдной выгоды.