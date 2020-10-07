В МИД Туркменистана приняли посла Афганистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана 5 октября состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Туркменистане Наджибуллахом Аликхилом. Дипломат завершает свою миссию в стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Туркменскую сторону представил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Стороны высоко оценили уровень межгосударственного диалога, основанного на принципах добрососедства, взаимоуважения и открытости. Они подтвердили, что под руководством Президентов Туркменистана и Афганистана, страны привержены развитию двусторонних отношений по всему спектру сотрудничества. Были отмечены позитивные результаты взаимодействия по политико-дипломатической линии, а также в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Дипломаты также затронули международную тематику и необходимость укрепления международного сотрудничества с учетом международных норм и принципов. В этом контексте, была подчеркнута результативность взаимной поддержки инициатив в рамках ООН. Отметив твёрдую позицию туркменской стороны по продвижению афганского мирного процесса, Посол выразил благодарность Правительству Туркменистана и МИД страны за содействие в осуществлении его дипломатической деятельности. Также выражена благодарность за всестороннюю поддержку афганского народа.

Посол подчеркнул значимость совместных проектов, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, призванных оказать важный вклад во всестороннее развитие Афганистана и региона в целом. В этом контексте была упомянута недавняя церемония подписания значимых документов в городе Кабул с участием Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности развития сотрудничества по культурно-гуманитарной линии.

В заключении встречи туркменская сторона отметила важный вклад г-на Наджибуллах Аликхила в развитие туркмено-афганских связей и пожелала ему здоровья и успехов.