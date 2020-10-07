Бердымухамедов поздравил Путина с днём рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня его рождения. Глава Туркменистана пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также новых успехов во всех начинаниях на благо российского народа дружественной страны. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

«Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление её государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», — подчеркнул туркменский лидер в своём послании.

Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил личное внимание и огромный вклад Президента Владимира Путина в развитие стратегических и дружественных туркмено-российских отношений.

«Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами. Твёрдо убеждены, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и стратегическое партнёрство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов», — говорится в послании.