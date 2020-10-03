Туркменистан присоединится к Конвенции ЮНЕСКО

По видеоконференцсвязи прошла рабочая встреча представителей различных ведомств и учреждений страны с экспертами Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Тема встречи – Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения и возможности присоединения к ней Туркменистана. Об этом 2 октября сообщил turkmenistan.gov.tm

Данное рабочее совещание имело консультативный характер и стало логическим продолжением онлайн-встречи, состоявшейся 30 сентября в МИД с Генеральным директором ЮНЕСКО г-жой Одри Азулай.

В этот раз, учитывая многогранное значение вышеупомянутой Конвенции, наша страна была представлена такими госучреждениями, как Министерство культуры, Государственное информационное агентство, Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Туркменская государственная издательская служба, Академия наук и Министерство образования, а также Министерство юстиции и Аппарат омбудсмена.

Со стороны ЮНЕСКО участвовали специалисты секретариата Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, которые рассказали о процедурных мероприятиях по присоединению к этому международному соглашению, его задачах и целях.

Выступавшие от Туркменистана подчёркивали приверженность нашей страны защите национальных и общечеловеческих ценностей, установлению атмосферы дружбы и доверия между государствами и народами на основе открытого и конструктивного культурно-гуманитарного диалога.

Во время встречи особо отмечался большой личный вклад Президента Гурбангулы Бердымухамедова в развитие сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО, огромное внимание, уделяемое сохранению национального и общемирового культурного наследия.

Представители туркменской стороны выразили заинтересованность в присоединении к Конвенции и обсудили с экспертами ЮНЕСКО широкий круг связанных с этим вопросов.

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения была принята ЮНЕСКО в 2005 году и вступила в силу в марте 2007 года. Она регулирует конкретные аспекты поддержки деятельности в области производства предметов и услуг культурного назначения – «товаров особого свойства», и предполагает налаживание партнерства между государственным и частным секторами, гражданским обществом.

Конвенция ставит перед собой задачу создать благоприятную среду для того, чтобы пять неразрывных звеньев одной цепочки – творчество, производство, распространение, доступ и пользование культурными объектами – приносили пользу обществу.