Назначен новый посол Туркменистана в Израиле

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике (с резиденцией в Риме) Тойлы Комеков одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Израиль. Об этом 2 октября сообщил turkmenportal.com.

Соответствующий Указ Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал в ходе заседания Кабинета Министров.

До своего назначения в январе 2020 года послом в Италии Тойлы Комеков занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Казахстан.

Ранее обязанности посла Туркменистана в Израиле исполнял Бердымурат Реджепов.

В мае этого года Туркменистан и Израиль провели межмидовские консультации, в ходе которых в числе приоритетных направлений двустороннего сотрудничества были обозначены аграрный сектор, здравоохранение, инновации.