Для иностранных автовладельцев прибывающих в Туркменистан определен единый тариф

Ввести единый тариф для прибывающих в нашу страну автотранспортных средств, а также синхронизировать размеры пошлин с владельцев автоприцепов и полуприцепов, было предложено на заседании Межведомственной комиссии по анализу размера пошлин, взимаемых с владельцев автотранспорта зарубежных государств, прибывающих в Туркменистан и проходящих транзитом через его территорию. Об этом сообщает turkmenportal.com.

Об этом сообщил на заседании Кабинета Министров вице-премьер Байрамгельды Овезов, говоря о проводимой работе по определению размеров пошлин, взимаемых с автовладельцев, прибывающих из-за рубежа в Туркменистан, а также следующих транзитом через его территорию, в соответствии с Соглашением «Ляпис-Лазули» и Ашхабадским соглашением.

Напомним, что Межведомственная комиссия была создана в мае этого года Постановлением Президента Туркменистана в целях эффективного задействования потенциала международных транспортно-транзитных коридоров, увеличения объёмов транзитных грузов, упрощения таможенных, визовых и иных процедур.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов обозначил в ряду ключевых задач интеграцию Туркменистана в мировую транспортную систему и дальнейшее расширение инфраструктуры по линии основных магистралей, связующих маршрутов и узлов по линиям Восток-Запад и Север-Юг.

Отмечая актуальность проектов в данной сфере, в том числе создания Модального шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию, формирования и активизации транспортных коридоров Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), Президент подчеркнул, что эти направления выступают одним из ключевых факторов возрождения Великого Шёлкового пути.

Вице-премьеру были адресованы поручения по наращиванию объёмов и расширению географии транзитно-транспортных перевозок грузов и пассажиров.