Туркменистан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества

В здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана 1 октября в формате видеоконференции прошла встреча представителей деловых кругов Туркменистана и Беларуси. Стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

В мероприятии приняли участие представители ведущих министерств и отраслевых ведомств нашей страны, а также руководители около восьми десятков компаний Республики Беларусь.

Как отмечалось, туркмено-белорусское экономическое взаимодействие является одним из важных факторов успешно развивающегося межгосударственного диалога. Располагая огромным потенциалом для активизации партнёрства, стороны предпринимают конкретные шаги по его реализации.

В рамках встречи была представлена актуальная информация о нынешнем состоянии торгово-экономического партнёрства, а также о мерах по увеличению товарооборота и продвижению деловых контактов.

Отмечая заинтересованность белорусских деловых кругов к наращиванию продуктивного взаимодействия, руководство ТПП Республики Беларусь высказало предложение о проведении на регулярной основе посредством видеоконференций бизнес-форумов и рабочих встреч.

Одной из ведущих отраслей национальных экономик наших государств является производство строительных материалов. В данном контексте рассмотрены возможности реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества по линии текстильной индустрии. Подчеркнув, что сегодня туркменский текстиль неуклонно повышает свою конкурентоспособность на международных рынках и пользуется высоким спросом в Республике Беларусь, представители дружественного государства отметили широкие возможности для роста товарооборота между двумя странами.

Определив в числе приоритетных сфер межгосударственного взаимодействия фармацевтику, участники встречи высказались за расширение партнёрства в этом сегменте.

По мнению сторон, нынешний вебинар в очередной раз продемонстрировал имеющийся колоссальный потенциал торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Беларусь.