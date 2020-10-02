Президент Туркменистана поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил старшее поколение граждан с Международным днем пожилых людей. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

«Поздравляю вас с Международным днём пожилых людей – праздником, олицетворяющим высокие гуманистические принципы! Почтительное отношение к пожилым людям – в основе нашего менталитета. Мы гордимся мудрыми старейшинами, которые помогают молодым, передают им свои знания и опыт. Гордимся национальными традициями, следуем им и обогащаем их в духе современности», – говорится в Обращении Президента Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

Как отмечается в послании, основными целями государственной политики является вывод Туркменистана в ряд развитых государств мира, обеспечение благополучной жизни народа. Для решения поставленных задач и создания условий для счастливой жизни туркменистанцев развёрнута масштабная работа.

«Руководствуясь главным девизом – «Государство – для человека!», мы планомерно укрепляем социальную защищённость наших граждан и кардинально улучшаем социально-бытовые условия их жизни. Возводя современные города, посёлки и сёла, образовательные учреждения, спорткомплексы, внедряя передовые достижения науки и техники, лучший мировой опыт, мы добиваемся высоких стандартов в строительстве научно-клинических центров, больниц, санаториев, транснациональных железных дорог и высокоскоростных автобанов, воздушных гаваней.

Строго придерживаясь принципов нейтралитета, миролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, мы успешно проводим конструктивную внешнюю политику. И потому признанный Организацией Объединённых Наций нейтрально-правовой статус Туркменистана стал символом дружбы и равноправного партнёрства.

На прошедшем в преддверии Дня независимости заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы обсудили актуальные вопросы дальнейшего всестороннего развития государства и общества, приняли судьбоносные для страны решения. Проводимая работа и достигнутые успехи укрепляют наше единство, вдохновляют на достижение более высоких рубежей», — говорится в Обращении.

Завершая послание, туркменский лидер подчеркнул: «С благословения аксакалов мы начинаем любое большое дело, они всегда рядом с нами, за что мы бесконечно им признательны. Обладая богатым жизненным опытом, старейшины дают нам мудрые советы и в воспитании детей в духе патриотизма и уважения к старшим, и в работе».

Ещё раз поздравив старейшин и всех соотечественников с Международным днём пожилых людей – праздником, 30 лет назад утверждённым Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций, глава государства адресовал пожелания крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни.

Напомним, что Международный день пожилых людей начали отмечать с 1991 года, после 45-й генеральной Ассамблеи ООН.