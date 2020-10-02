Мюнхенская «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии по футболу

Обладателем Суперкубка Германии по футболу стала Мюнхенская «Бавария», сообщает turkmenportal.com.

Матч за первый трофей футбольного сезона в Германии состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене. Там дортмундская «Боруссия» — вице-чемпион Германии встретилась с чемпионом Бундеслиги — «Баварией». Сделавшая золотой дубль «Бавария» выиграла у «Боруссии» со счётом 3:2.

«Бавария» вела со счетом 2:0, отличились полузащитники Корентин Толиссо и Томас Мюллер. Но «Боруссия» сумела сравнять счет благодаря голам Юлиана Брандта и Эрлинга Холанда. Победный мяч на 82-й минуте забил защитник Йозуа Киммих.

Отметим, что для «Баварии» это восьмой Суперкубок Германии в истории.