ГК «Туркменгаз» поступила новая спецтехника «КАМАЗ»

Новая партия современной специализированной цементирующей техники «КАМАЗ» прибыла в тампонажное управление Государственного концерна «Туркменгаз». Об этом сообщает oilgas.gov.tm.

Поступившая автотехника характеризуется высокой степенью мобильности, что будет способствовать дальнейшей интенсивности работ при освоении нефтегазовых месторождений.

Благодаря современному техническому оснащению, работники управления существенно повышают производственные показатели. Так, за восемь месяцев текущего года освоенная сумма выполненных работ составила 19 млн. 988 тыс. манат, выполнение плана составило 115,6%.

С обновленным парком спецтехники работники тампонажного управления успешно решают задачи по креплению скважин цементирующим раствором на площадках месторождений «Галкыныш», «Кервен», «Малай».

Так, при помощи цементирующих установок на скважинах № 267, 301, 317 и 256 месторождения «Галкыныш» была успешно проведена соляно-кислотная обработка пластов. Под воздействием соляной кислоты в газоносных пластах образовались пустоты, вследствие чего скважины значительно повысили свою продуктивность.

Очередное оснащение новейшей спецтехникой внесет свой значимый вклад в увеличение эффективности работы газовиков.