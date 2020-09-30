Туркменистан инициировал региональный диалог на высоком уровне

В Министерстве иностранных дел Туркменистана 29 сентября в режиме видеоконференции состоялся Региональный диалог высокого уровня «Укрепление транспортной соединяемости в регионе СПЕКА и за его пределами в период COVID-19», организованный Правительством Туркменистана в тесном сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций, её региональными комиссиями и соответствующими специализированными учреждениями. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

В форуме приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН г-жа Фекитамоэлоа Утоикаману, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН г-жа Ольга Алгаерова, руководители и ответственные представители Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Управления ООН по координации деятельности в целях развития.

Также в работе Регионального диалога приняли участие министр общественных работ Исламской Республики Афганистан, заместители министров транспорта Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в работе конференции приняли активное участие специалисты и эксперты международных организаций, занимающихся вопросами многостороннего экономического сотрудничества, в частности в области развития транспорта и коммуникаций.

В ходе Регионального диалога был рассмотрен ряд актуальных вопросов расширения многостороннего партнёрства в области транспорта в период коронавирусной пандемии. Актуальность и значимость данной проблематики обусловлена острой необходимостью адаптации экономических систем государств Центральной Азии и соседних с ней регионов к сложной ситуации, возникшей сегодня в мировой экономике в результате распространения инфекции нового типа.

В этой связи руководители международных организаций и высокопоставленные делегации государств, принявших участие в нынешней конференции, подчеркнули особую значимость консолидации международных усилий в вопросах повышения эффективности функционирования международных транспортных коридоров, оптимизации деятельности государственных структур и компаний, вовлечённых в процесс формирования и развития транспортно-коммуникационных систем.

С учётом специфики настоящего момента, стороны акцентировали внимание на необходимость разработки новых международно-правовых механизмов, обеспечивающих работу транспортных систем в чрезвычайных условиях.

В этом контексте туркменской стороной было подчёркнуто, что по инициативе Президента Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН в 2014, 2015 и 2017 годах консенсусом были приняты Резолюции в области устойчивого транспорта, а в 2016 году в Ашхабаде организована первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту. Итоговый документ этого Форума стал правовой основой для формирования новых подходов к широкому международному партнёрству в области транспорта.

Развивая вышеназванные инициативы, Президент Туркменистана в своём выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил обсудить в рамках нынешней сессии подготовленный туркменской стороной проект Резолюции Генассамблеи об обеспечении стабильных международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.

В ходе видеоконференции участники обменялись мнениями и выступили с конкретными предложениями по развитию взаимодействия в целях решения вышеназванных и других вопросов.

По итогам Регионального диалога был принят согласованный документ, включивший в себя основные выводы состоявшейся конференции.