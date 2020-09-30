Телеканал “Туркменистан Спорт” покажет игру за Суперкубок Германии в прямом эфире

Туркменский телеканал «Спорт» представил телепрограмму на ближайшие дни, которая предполагает 14 прямых трансляций футбольных поединков. Об этом сообщает turkmenportal.com.

30 сентября мюнхенская «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд впервые встретятся в сезоне-2020/2021. Гранды немецкого футбола в очередном «Дер-Класикере» разыграют Суперкубок Германии. Также в ближайшие будут показаны матчи чемпионатов Испании, Германии и Италии. Игры будут сопровождаться туркменскими комментариями.

Расписание трансляций матчей (приведено ашхабадское время)