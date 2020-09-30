Телеканал “Туркменистан Спорт” покажет игру за Суперкубок Германии в прямом эфире
Туркменский телеканал «Спорт» представил телепрограмму на ближайшие дни, которая предполагает 14 прямых трансляций футбольных поединков. Об этом сообщает turkmenportal.com.
30 сентября мюнхенская «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд впервые встретятся в сезоне-2020/2021. Гранды немецкого футбола в очередном «Дер-Класикере» разыграют Суперкубок Германии. Также в ближайшие будут показаны матчи чемпионатов Испании, Германии и Италии. Игры будут сопровождаться туркменскими комментариями.
Расписание трансляций матчей (приведено ашхабадское время)
|№
|Дата
|Время
|Турнир
|Матч
|1
|29.09.2020
|21:55
|Ла Лига
|«Реал Сосьедад» — «Валенсия»
|2
|29.09.2020
|23:40
|Кубок лиги
|«Тоттенхэм» — «Челси»
|3
|30.09.2020
|23:25
|Суперкубок Германии
|«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
|4
|01.10.2020
|21:55
|Ла Лига
|«Севилья» — «Леванте»
|5
|01.10.2020
|23:40
|Кубок лиги
|«Ливерпуль» — «Арсенал»
|6
|02.10.2020
|21:55
|Чемпионшип
|«Ковентри» — «Борнмут»
|7
|02.10.2020
|23:55
|Лига 1
|ПСЖ — «Анже»
|8
|03.10.2020
|16:25
|Чемпионшип
|«Норвич Сити» — «Дерби Каунти»
|9
|03.10.2020
|18:55
|Ла Лига
|«Атлетико» Мадрид — «Вильярреал»
|10
|03.10.2020
|21:25
|Ла Лига
|«Реал Сосьедад» — «Хетафе»
|11
|03.10.2020
|23:55
|Ла Лига
|«Валенсия» — «Реал Бетис»
|12
|04.10.2020
|17:55
|Серия A
|«Лацио» — «Интер»
|13
|04.10.2020
|20:55
|Бундеслига
|«Бавария» — «Герта»
|14
|04.10.2020
|23:55
|Ла Лига
|«Барселона» — «Севилья»