Телеканал “Туркменистан Спорт” покажет игру за Суперкубок Германии в прямом эфире

Туркменский телеканал «Спорт» представил телепрограмму на ближайшие дни, которая предполагает 14 прямых трансляций футбольных поединков. Об этом сообщает turkmenportal.com.

30 сентября мюнхенская «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд впервые встретятся в сезоне-2020/2021. Гранды немецкого футбола в очередном «Дер-Класикере» разыграют Суперкубок Германии. Также в ближайшие будут показаны матчи чемпионатов Испании, Германии и Италии. Игры будут сопровождаться туркменскими комментариями.

Расписание трансляций матчей (приведено ашхабадское время)

 

Дата Время Турнир Матч
1 29.09.2020 21:55 Ла Лига «Реал Сосьедад» — «Валенсия»
2 29.09.2020  23:40 Кубок лиги «Тоттенхэм» — «Челси»
3 30.09.2020  23:25 Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
4 01.10.2020 21:55 Ла Лига «Севилья» — «Леванте»
5 01.10.2020 23:40 Кубок лиги «Ливерпуль» — «Арсенал»
6 02.10.2020  21:55 Чемпионшип «Ковентри» — «Борнмут»
7 02.10.2020 23:55 Лига 1 ПСЖ — «Анже»
8 03.10.2020  16:25 Чемпионшип «Норвич Сити» — «Дерби Каунти»
9 03.10.2020 18:55 Ла Лига «Атлетико» Мадрид — «Вильярреал»
10 03.10.2020  21:25 Ла Лига «Реал Сосьедад» — «Хетафе»
11 03.10.2020 23:55 Ла Лига «Валенсия» — «Реал Бетис»
12 04.10.2020  17:55 Серия A «Лацио» — «Интер»
13 04.10.2020  20:55 Бундеслига «Бавария» — «Герта»
14 04.10.2020 23:55 Ла Лига «Барселона» — «Севилья»