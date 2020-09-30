В северном регионе Туркменистана строятся новые многоквартирные дома

В жилом массиве «Gülistan» административного центра города Дашогуз ведётся строительство многоквартирных домов. Об этом 29 сентября сообщил turkmenistan.gov.tm.

Они возводятся строительным подразделением Дашогузского завода железобетонных изделий ПО «Türkmendemirbetonönümleri», которое привлекло в качестве субподрядчиков два местных индивидуальных предприятия.

Новостройки расположены вдоль автомобильной дороги, ведущей из Дашогуза в этрап Гёроглы. Возводимые жилые дома улучшенной планировки рассчитаны на 16 квартир каждый. Сейчас на двух из них ведется кладка кирпичных стен первого этажа, два других — на начальном этапе строительства.

Новые дома пополнят перечень объектов социального назначения формирующегося жилого массива «Gülistan». Следует отметить, что в рамках стратегии комплексных преобразований модернизируется инфраструктура бывшей городской окраины. Так, за последние годы, сюда проложена высоковольтная линия электропередачи протяженностью более восьми километров, построены современные школа и детский сад. Ряд объектов различного назначения планируется сдать в эксплуатацию в ближайшие годы.