«Алтын асыр» стал обладателем Суперкубка Туркменистана по футболу

На стадионе «Ашхабад» состоялся матч за Суперкубок Туркменистана по футболу 2020 года, в котором встречались ашхабадский клуб «Алтын асыр» и клуб «Ахал», представляющий одноименный велаят. Об этом 29 сентября сообщил сайт turkmenistan.gov.tm.

Первого гола пришлось ждать больше получаса, когда на 68-й минуте встречи полузащитник «Ахала» Гурбан Аннаев открыл счет. Но через несколько минут футболисты «Алтын асыра» сравняли счет, который до конца матча так и не изменился. В дополнительное время голов также забито не было, и бригада арбитров, зафиксировав ничейный результат 1:1, объявила о проведении серии послематчевых пенальти.

В исполнении одиннадцатиметровых ударов футболисты обеих команд продемонстрировали высочайшее мастерство, но в итоге ошибка защитника футбольного клуба «Ахал» Сердара Аннаоразова оказалась роковой.

Столичный клуб «Алтын асыр» одержал победу в серии пенальти со счетом 5:4 и стал шестикратным обладателем Суперкубка Туркменистана по футболу. До этого ашхабадские «связисты» становились обладателями этого почетного спортивного трофея в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.