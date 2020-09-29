В Туркменистане прошли праздничные скачки в честь Дня независимости

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе в Геокдепинском этрапе Ахалского велаята 28 сентября состоялись скачки. Праздничные состязания посвящены 29-й годовщине независимости Туркменистана, всенародно отмеченной 27 сентября. Об этом сообщает Государственное агентство Туркменистана.

В праздничном мероприятии принял участие Президент Гурбангулы Бердымухамедов с соратниками — членами правительства, руководителями Меджлиса, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств. Конноспортивный комплекс посетили также хякимы велаятов и города Ашхабада, представители общественных организаций, СМИ, старейшины и молодёжь.

Свою скорость и резвость на различных дистанциях ахалтекинцы продемонстрировали в 7 забегах.

В финальном заезде борьба шла за главный приз, объявленный главой государства в честь 29-й годовщины независимости страны. Дистанцию в 2400 м конь Доргунан прошел за две минуты 49 секунды, заняв первое место.

Победителям семи скачек организаторы вручили по $15 тыс. Победитель финального заезда Б.Агамырадов получил $30 тыс.

В день скачек на территории Международного конноспортивного комплекса развернулась выставка произведений национального декоративно-прикладного искусства и художественных ремёсел, посвященных ахалтекинским коням.

Скачки, проведённые по случаю Дня независимости, прошли на одном дыхании, подарив всем массу волнующих впечатлений. Это красивое представление воссоздаёт образ не ведающих в своей стремительности преград скакунов, несущих на крыльях славы храбрых воинов, неустрашимых батыров, защищавших свободу родной земли, отважных воительниц и легендарных полководцев, вписавших триумфальные страницы в историю туркменского народа.