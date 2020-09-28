В Туркменистане состоялся праздничный парад в честь Дня независимости

В Ашхабаде 27 сентября прошёл праздничный парад в честь 29-й годовщины независимости Туркменистана. За торжественным шествием с центральной трибуны наблюдали президент Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства, депутаты парламента, руководители министерств, ведомств, общественных организаций. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

Традиционно праздник начинается с военного парада, на котором была продемонстрирована оборонительная мощь страны, профессионализм и выучка туркменских воинов, зорко стоящих на страже завоеваний суверенного Туркменистана, благополучной жизни народа.

Министр обороны Б.Гундогдыев обращается к Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны генералу армии Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой начать военный парад по случаю празднования 29-й годовщины независимости страны. Глава государства отдаёт команду о начале парада.

Министр обороны совершает объезд войск, приветствуя парадные расчёты, в составе которых плечом к плечу стоят военнослужащие и курсанты специализированных вузов и школ, солдаты и офицеры Национальной армии.

Звучит Государственный гимн Туркменистана. По флагштоку поднимается Государственный флаг Туркменистана. Выстроившиеся на площади офицеры, солдаты и курсанты приносят священную клятву на верность Родине, народу, Президенту.

Праздничный парад открывает знамённая группа. Под звуки торжественного марша воины отдельного батальона Почётного караула проносят по площади Государственный флаг Туркменистана и боевые знамёна всех родов войск. Затем перед трибуной, чеканя шаг, проходят курсанты 1-й специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны.

По площади следует батальон офицеров – отличников боевой подготовки. Лучшие представители всех родов войск Вооружённых Сил страны, которые достойно продолжая традиции славных предков, с честью выполняют свой воинский и гражданский долг. За ними идут воины мотострелкового батальона, безупречная выучка и высокое военное мастерство которых служат прочным гарантом безопасности страны. Их сменяет колонна туркменских военных лётчиков.

Среди участников торжественного парада – батальон морских пехотинцев. Благодаря проявляемому государством вниманию к Военно-морским силам в рамках программы развития Вооружённых Сил Туркменистана модернизируется материально-техническая база военного флота.

Затем прошёл смотр военной техники. Механизированные колонны представили новые мототранспортые средства, поступившие на вооружение Национальной Армии ― военные мотоциклы, квадрациклы и автомобили спецназначения.

Военный парад проходил и в воздухе ― над площадью пролетели вертолёты Еврокоптер-145 и штурмовики Су-25.

Завершающим аккордом торжественного военного парада стало выступление сводного военного оркестра Вооружённых Сил Туркменистана, подготовившего по случаю главного праздника свой музыкальный подарок.