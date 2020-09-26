Награждены шесть женщин орденом Туркменистана «Zenan kalby»

На заседании Народного Совета президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о награждении орденом Туркменистана «Zenan kalby», которым постановил за большой личный вклад в укрепление независимости Туркменистана, за заслуги в реализации масштабных программ, совершенствовании системы образования и здравоохранения в соответствии с требованиями современности, обучении подрастающего молодого поколения, подготовке специалистов, воспитании молодёжи в духе уважения к историческому наследию, исконным традициям и обычаям туркменского народа, учитывая плодотворную государственную и общественную деятельность, многолетний добросовестный труд, а также в ознаменование 29-й годовщины независимости страны наградить нижеперечисленных граждан орденом Туркменистана «Zenan kalby»:

директора Ашхабадской финансово-экономической средней профессиональной школы Рахманову Эджегыз Гараджаевну,

семейного врача отделения семейных врачей госпиталя этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Гелдиеву Аннаджемал,

учительницу начальных классов специализированной по естественным предметам средней школы №21 города Балканабат Балканского велаята Министерства образования Туркменистана Ныяздурдыеву Аннасолтан,

учительницу средней школы №28 Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Аллабаеву Огулболды,

семейного врача Дома здоровья №3 города Туркменабат Лебапского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Бердиеву Мивегуль,

врача консультативно-диагностического отдела Марыйского этрапского госпиталя Марыйского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мухамметоразову Амантач.