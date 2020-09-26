Бердымухамедов подписал Указ о присвоении звания «Почётный старейшина народа»

На заседании Халк Маслахаты Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о присвоении гражданам звания «Hormatly il ýaşulusy» («Почётный старейшина народа»). Об этом сообщает tdh.gov.tm.

За большой вклад в упрочение независимости Туркменистана, приумножение национальных традиций и обычаев, укрепление единства и сплочённости народа, воспитание молодого поколения, за образцовый жизненный пример, а также в ознаменование 29-й годовщины независимости страны присвоить нижеперечисленным гражданам нашей страны звание «Hormatly il ýaşulusy»:

профессору кафедры географии Туркменского государственного университета имени Махтумкули Магтымову Амангулы,

директору специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Бабаныязову Бердиныязу Атабаевичу,

заведующему отделом охраны социально-трудовых прав членов профсоюза Национального центра профсоюзов Туркменистана Хаитову Мырату Овезгелдиевичу,

учителю математики специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Сапармырата Туркменбаши города Ашхабада Нарчаеву Ага,

учителю математики средней школы №2 Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Министерства образования Туркменистана Кертикову Акмырату,

директору спортивной школы этрапа Ак бугдай главного управления спорта и молодёжной политики Ахалского велаята Министерства спорта и молодёжной политики Туркменистана Меретдурдыеву Мамметгулы,

жителю села Ахал генгешлика Ахал Геоктепинского этрапа Ахалского велаята, пенсионеру Гочмырадову Шамырату,

старшему преподавателю кафедры общетехнических дисциплин Балканабатского филиала Международного университета нефти и газа Оразгулыеву Аманмырату,

учителю физики средней школы №1 города Гумдаг Балканского велаята Министерства образования Туркменистана Хыдырову Шамырату,

жителю города Балканабат Балканского велаята, пенсионеру Ходжаеву Довлетныязу,

председателю Дашогузского велаятского объединения профсоюзов Туркменистана Аллаеву Ашырдурды Арановичу,

учителю истории средней школы №17 этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Джумагулыеву Аразмету,

жителю села Багбан генгешлика имени Бируни этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята, пенсионеру Джумаеву Нурнепесу,

врачу отделения анестезиологии и реанимации Фарапского этрапского госпиталя Лебапского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Керимову Каммилу,

директору средней школы №19 Чярджевского этрапа Лебапского велаята Министерства образования Туркменистана Худдыеву Розыкулы Бяшимовичу,

жителю села Гызан генгешлика Мульк Саятского этрапа Лебапского велаята, пенсионеру Ылясову Реджепу,

руководителю и главному имаму религиозной общины «Gurbanguly Hajy» Марыйского велаята Мырадову Амангелди Агаджановичу,

заведующему отделением терапии Байрамалийского этрапского госпиталя Марыйского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Хоммакову Амангелди Ташлиевичу,

жителю села Тазе дурмуш генгешлика Тазе дурмуш Векильбазарского этрапа Марыйского велаята, пенсионеру Эшекову Какадурды.