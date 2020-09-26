Бердымухамедов подписал Указ о присвоении звания «Почётный старейшина народа»
На заседании Халк Маслахаты Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о присвоении гражданам звания «Hormatly il ýaşulusy» («Почётный старейшина народа»). Об этом сообщает tdh.gov.tm.
За большой вклад в упрочение независимости Туркменистана, приумножение национальных традиций и обычаев, укрепление единства и сплочённости народа, воспитание молодого поколения, за образцовый жизненный пример, а также в ознаменование 29-й годовщины независимости страны присвоить нижеперечисленным гражданам нашей страны звание «Hormatly il ýaşulusy»:
профессору кафедры географии Туркменского государственного университета имени Махтумкули Магтымову Амангулы,
директору специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Бабаныязову Бердиныязу Атабаевичу,
заведующему отделом охраны социально-трудовых прав членов профсоюза Национального центра профсоюзов Туркменистана Хаитову Мырату Овезгелдиевичу,
учителю математики специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Сапармырата Туркменбаши города Ашхабада Нарчаеву Ага,
учителю математики средней школы №2 Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Министерства образования Туркменистана Кертикову Акмырату,
директору спортивной школы этрапа Ак бугдай главного управления спорта и молодёжной политики Ахалского велаята Министерства спорта и молодёжной политики Туркменистана Меретдурдыеву Мамметгулы,
жителю села Ахал генгешлика Ахал Геоктепинского этрапа Ахалского велаята, пенсионеру Гочмырадову Шамырату,
старшему преподавателю кафедры общетехнических дисциплин Балканабатского филиала Международного университета нефти и газа Оразгулыеву Аманмырату,
учителю физики средней школы №1 города Гумдаг Балканского велаята Министерства образования Туркменистана Хыдырову Шамырату,
жителю города Балканабат Балканского велаята, пенсионеру Ходжаеву Довлетныязу,
председателю Дашогузского велаятского объединения профсоюзов Туркменистана Аллаеву Ашырдурды Арановичу,
учителю истории средней школы №17 этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Джумагулыеву Аразмету,
жителю села Багбан генгешлика имени Бируни этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята, пенсионеру Джумаеву Нурнепесу,
врачу отделения анестезиологии и реанимации Фарапского этрапского госпиталя Лебапского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Керимову Каммилу,
директору средней школы №19 Чярджевского этрапа Лебапского велаята Министерства образования Туркменистана Худдыеву Розыкулы Бяшимовичу,
жителю села Гызан генгешлика Мульк Саятского этрапа Лебапского велаята, пенсионеру Ылясову Реджепу,
руководителю и главному имаму религиозной общины «Gurbanguly Hajy» Марыйского велаята Мырадову Амангелди Агаджановичу,
заведующему отделением терапии Байрамалийского этрапского госпиталя Марыйского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Хоммакову Амангелди Ташлиевичу,
жителю села Тазе дурмуш генгешлика Тазе дурмуш Векильбазарского этрапа Марыйского велаята, пенсионеру Эшекову Какадурды.