Маслахаты единогласно принял проект Конституционного Закона Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты Туркменистана, проходящем в видеоформате, после состоявшихся обсуждений, во время которых выступившие поддержали выдвинутые инициативы, подписал документы. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В частности, глава государства подписал Указы «О награждении государственными наградами в ознаменование 29-й годовщины независимости Туркменистана», «О награждении орденом Туркменистана «Zenan kalby», а также «О присвоении звания «Почётный старейшина Туркменистана».

Отметив, что сегодня были рассмотрены исторически значимые вопросы, касающиеся государственной и общественной жизни, в первую очередь, проект Конституционного Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», глава государства вынес на рассмотрение проекты постановлений Халк Маслахаты «Об одобрении проекта Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», а также «Об одобрении основных направлений социально-экономического развития Туркменистана в 2021 году».

Данные постановления Халк Маслахаты Туркменистана были приняты единогласно, после чего глава государства подписал эти документы.

Проделана большая работа по совершенствованию Конституции Туркменистана. От всего сердца благодарю представителей всех слоёв нашего общества за эту работу, в том числе уважаемых участников заседания, принявших активное участие в ней, — сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Конституция – гарант мирного развития туркменского народа, выражение его светлых чаяний о прекрасном будущем. Наш патриотический долг – и далее работать, созидать, строить ради исполнения мечтаний и надежд народа, заявил туркменский лидер, объявив, что теперь Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» предлагается на рассмотрение Меджлиса Туркменистана для принятия.