Туркменистан и Узбекистан обсудили аспекты сотрудничества

Туркменистан и Узбекистан 21 сентября провели межмидовские политические консультации. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

По информации пресс-службы, туркменскую делегацию возглавил глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов, узбекскую ― Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру направлений туркмено-узбекского сотрудничества, обсудили нынешнее состояние отношений между двумя государствами, выдвинули ряд предложений по его дальнейшему развитию.

В этом контексте было особо подчеркнуто, что главным фактором укрепления отношений стратегического партнерства Туркменистана с Республикой Узбекистан является дружеский, открытый и конструктивный политический диалог, сложившийся на высшем государственном уровне.

В ходе консультаций особое место было уделено обсуждению региональной проблематики. В этой связи туркменская сторона вновь подтвердила свои подходы к решению проблем Аральского моря и водно-энергетических вопросов в Центральной Азии. Главный акцент при этом был сделан на необходимость проявления взаимного уважения центрально-азиатских стран к позициям друг к друга и учету их законных интересов. Примером такого отношения является многолетнее и конструктивное сотрудничество Туркменистана и Узбекистана в водохозяйственной сфере и в вопросах экологии и охраны окружающей среды. В частности, были подчеркнуты инициативы двух стран : туркменская – о подготовке Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря и узбекская – о создании Много-партнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. Стороны предоставили информацию о работе по практической имплементации этих инициатив.

Наряду с политико-дипломатической тематикой, стороны обсудили вопросы расширения двустороннего экономического партнерства, главными направлениями которого является совместная деятельность в газовой, электроэнергетической, транспортно-коммуникационной отраслях, торговой, агропромышленной и других сферах.