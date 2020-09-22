Телеканал “Туркменистан Спорт” покажет матчи Кубка Английской лиги в прямом эфире

Туркменский телеканал «Спорт» представил телепрограмму на ближайшую неделю, которая предполагает 4 прямых трансляций футбольных поединков. Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

На этой неделе будут показаны матчи Кубка Английской футбольной лиги и один матч немецкой Бундеслиги. Игры будут сопровождаться туркменскими комментариями.

Расписание трансляций матчей (приведено ашхабадское время)