Телеканал “Туркменистан Спорт” покажет матчи Кубка Английской лиги в прямом эфире

Туркменский телеканал «Спорт» представил телепрограмму на ближайшую неделю, которая предполагает 4 прямых трансляций футбольных поединков. Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

На этой неделе будут показаны матчи Кубка Английской футбольной лиги и один матч немецкой Бундеслиги. Игры будут сопровождаться туркменскими комментариями.

Расписание трансляций матчей (приведено ашхабадское время)

Дата Чемпионат Матч Время
1 23.09.2020 Кубок лиги « Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед» 00:10
2 23.09.2020 Кубок лиги «Челси» – «Барнсли» 23:40
3 24.09.2020 Кубок лиги «Линкольн Сити» – «Ливерпуль» 23:40
4 25.09.2020 Бундеслига «Герта» – «Айнтрахт» 23:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 