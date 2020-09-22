Телеканал “Туркменистан Спорт” покажет матчи Кубка Английской лиги в прямом эфире
Туркменский телеканал «Спорт» представил телепрограмму на ближайшую неделю, которая предполагает 4 прямых трансляций футбольных поединков. Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.
На этой неделе будут показаны матчи Кубка Английской футбольной лиги и один матч немецкой Бундеслиги. Игры будут сопровождаться туркменскими комментариями.
Расписание трансляций матчей (приведено ашхабадское время)
|№
|Дата
|Чемпионат
|Матч
|Время
|1
|23.09.2020
|Кубок лиги
|« Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»
|00:10
|2
|23.09.2020
|Кубок лиги
|«Челси» – «Барнсли»
|23:40
|3
|24.09.2020
|Кубок лиги
|«Линкольн Сити» – «Ливерпуль»
|23:40
|4
|25.09.2020
|Бундеслига
|«Герта» – «Айнтрахт»
|23:25