Президент Туркмении сделал последнее предупреждение главе МВД

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 21 сентября объявил строгий выговор министру внутренних дел Туркменистана Мамметхану Чакыеву за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Распоряжением Президента, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки министру внутренних дел Чакыеву Мамметхану Бердимырадовичу объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков, говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре 2019 года в соответствии с Указами Президента, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедова полковник Чакыев Мамметхан Бердимырадович назначен министром внутренних дел Туркменистана.

Добавим, что глава государства также вынес строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителю Государственной таможенной службы Максату Худайкулыеву.