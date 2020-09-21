Туркменский нападающий стал чемпионом Таджикистана в составе «Истиклола»

«Истиклол» в девятый раз в своей истории завоевал звание чемпиона Таджикистана. Об этом сообщает turkmenportal.com.

Клуб из Душанбе досрочно оформил чемпионское звание в высшей лиге чемпионата Таджикистана сыграв вничью с бохтарским «Хатлоном» (1:1). За три тура до окончания чемпионата «Истиклол» опережает на 12 очков «Худжанд», который занимает второе место. На третьем месте находится «Хатлон» (24 очка).

С учетом апрельского триумфа в Суперкубке самый титулованный клуб Таджикистана отпраздновал золотой дубль.

Ранее «Истиклол» завоевывал золотые медали чемпионата высшей лиги в 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и в 2019 годах.

В составе «Истиклола» чемпионом стал туркменский нападающий Вахит Оразсахедов, пополнивний клуб в зимнее трансферное окно 2020 года. 28-летний Оразсахедов — ранее выступал за «Рубин», «Нефтехимик», «Дачию», «Османлыспор», «Ростов», «Ашхабад», «Алтын Асыр», «Ахал», «Сабаил» и «Дордой».

Очередной 17-й тур чемпионата Таджикистана пройдет 26-27 сентября. 27 сентябяря «Истиклол» на выезде сыграет с душанбинсим ЦСКА.