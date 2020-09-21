На востоке Туркменистана увеличилась газодобыча

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приступила к реализации второй фазы проекта ввода в эксплуатацию газовых месторождений восточного участка договорной территории «Багтыярлык». Об этом 20 сентября сообщил turkmenportal.com.

На правобережье Амударьи начато строительство производственной инфраструктуры трёх месторождений – Западный Джорамерген, Гокмияр и Дашрабат. Проект осуществляют филиал CNPC International в Туркменистане и компания Sichuan Petroleum Construction, говорится в сообщении.

В настоящее время ускоренными темпами ведутся работы по строительству станции сбора газа на месторождении Западный Джорамерген.

Первая фаза проекта ввода в эксплуатацию восточных месторождений договорной территории «Багтыярлык», где ранее были открыты крупные залежи природного газа, завершилась осенью прошлого года. В рамках проекта построены наземные сооружения месторождений Ходжагурлык, Восточный Ходжагурлык и Джорамерген, в том числе, 12 скважин, установка предварительной подготовки природного газа, газосборные станции и др. Ожидается, что их производственная мощность составит 1,7 миллиарда кубометров в год.